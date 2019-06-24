Пионер рок-н-ролла Дэйв Бартоломью скончался на 101 году жизни

Новый Орлеан, США, , 03:33 — REGNUM Американский музыкант, композитор и аранжировщик Дэйв Бартоломью ушел из жизни в Новом Орлеане в возрасте 100 лет. Об этом сообщил его сын, передает 23 июня Associates press.

«Его тело просто сломалось. Отцу было 100 лет и шесть месяцев», — сообщил сын музыканта.

Музыкант родился в 1918 году в американском штате Луизиана. Принимал участие во Второй мировой войне.

Играть на трубе Бартоломью научился у Питера Дэвиса, который также был наставником у Луи Армстронга. Музыкант вскоре начал сочинять собственные композиции в стиле ритм-н-блюз, джаз и рок-н-ролл.