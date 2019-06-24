Дикая красота: моржи мыса Кожевникова

Андрей Шапран, , 14:00 — REGNUM

На мысе Кожевникова, всего в каких-то 400−500 метрах от жилого чукотского поселка Рыркайпий, чуть более десяти лет назад образовалось уникальное лежбище тихоокеанских моржей. Оно считается едва ли на самым крупным на Чукотке. Аналогичные моржовые лежбища есть в соседнем Ванкареме (национальный чукотский поселок на востоке от Рыркайпия — примерно в 600 километрах) и на острове Колючине.

Моржи в этих местах проходили всегда. На Чукотке про них так и говорят — «проходящие моржи». Рассказывают, в начале прошлого века у местных охотников-морзверобоев чукчей и эскимосов на мысе, который в то время назывался никак иначе, как «моржовый затор», существовал постоянный наблюдательный пост, и если какое-либо иностранное или отечественное судно появлялось на горизонте, в море тут же выходил вельбот, и случайных пришельцев просили обойти мыс и лежбище стороной, чтобы не напугать диких миролюбивых животных. От их присутствия зависела жизнь двух десятков семей, живущих в ярангах тут же, на побережье.

Но прошли годы, и ситуация с моржами в районе Рыркайпия, а теперь уже — мыса Кожевникова (бывший «моржовый затор»), изменилась кардинально: моржи полностью исчезли из этих мест. Массовый исход животных постоянные жители связывают с пришедшими на Север строительством, военными и взлетной полосой в районе соседнего мыса Шмидта — военные и гражданские самолеты делали свои «взлет-посадку» прямо над мысом Кожевникова. И какому живому существу такое соседство понравится?

На восточном побережье, в районах более теплых и не арктических, там, где на протяжении столетий присутствовали промысловые охотники на морского зверя, старые охотники рассказывали, что в период прохода морских животных в местах поселений не топили печи, избегали возникновения всякого шума. Успех на охоте и наличие еды напрямую было связано с присутствием моржей. Точно так же и здесь, с той лишь разницей, что морской охотой местные жители заниматься давно уже перестали, живут за счет оленеводства и продуктами из местных магазинов.

В Рыркайпии десять лет назад ситуация за несколько суток изменилась с точностью до наоборот: на мыс и галечную косу, соединяющую его с «материковой» частью Чукотки, высадился семидесятитысячный десант моржей. Местные жители об этом периоде вспоминают как о чуде: на странных морских существ ходили смотреть семьями и поодиночке, моржи допускали человеческих незнакомцев до своих тел, позировали перед объективами непрофессиональных фотокамер.

Первые моржи выходили прямо к пирсу на окраине поселка. Вся коса была забита моржами в первый год.

В первый год прихода моржей на лежбище на мыс Кожевникова подходить к моржам на косе и «общаться» с ними можно было беспрепятственно, животные были непуганые. Сегодня свидетелем такой ситуации мы не станем. Происходит массовый уход моржей с лежбища из-за подошедших внезапно людей, в спешке моржи начинают давить друг друга, и это связано с присутствием людей. Погибают, как правило, самые беззащитные — моржата.

В целом моржей можно наблюдать в своей среде обитания, но суша — не то пространство, где они чувствуют себя безопасно и комфортно. Очевидно, по этой причине животные так плотно жмутся друг к другу на лежбище, и гогот стоит над лежбищем на протяжении всего периода их пребывания, независимо от времени суток — день это или ночь. Полкилометра отделяет лежбище от домов на окраине Рыркайпия. И каждую ночь гогот огромного стада моржей стоит над всем этим побережьем.

Моржи приходят на два — три месяца: с конца августа до начале октября. По всей видимости, эта ситуация стала возможной из-за активного таяния льда на северном побережье Чукотки. Льдин, на которых прежде отдыхали моржи, не стало, или лед стал уходить очень далеко от традиционного пути их миграции. С другой стороны — со Шмидта ушли военные, которые в советский период активно строились, летали и шумели. Шмидт находится в нескольких километрах от мыса Кожевникова, но военные самолеты, которые регулярно заходили на посадку на взлетную полосу на мысе Шмидта, пролетали как раз над мысом Кожевникова. Кроме того, для советского периода было естественным, что военный городок в этих местах строился без учета присутствия моржей и дикой природы в целом.

Другая проблема взаимоотношений в условиях дикой и полудикой природы связана с присутствием одичавших или брошенных собак на Рыркайпии. Людей стало мало, а собак из-за присутствия моржей становится как раз наоборот, много. Большинство из них — одичавшие животные. И проблема их присутствия на косе в районе обитания моржей решается, к сожалению, чаще всего только путем отстрела. В некоторых случаях патрульным удается выгнать собак с косы, но голодные животные возвращаются в те места, где всегда можно найти еду. В поселке, в связи с отъездом местных жителей в более благополучные районы, резко сократилось и количество помоек, а значит, и пропитания. И только за счет разлагающихся трупов моржей собакам удается выжить и пережить суровую зиму.

За сезон на лежбище гибнет около сотни — двухсот моржей, и это преимущественно детеныши. Но взрослые особи также гибнут, и такие крайние ситуации бывают тогда, когда моржи поднимаются высоко на скалы — на высоту до сотни метров, а сверху к ним приходит белый медведь, моржи начинают «сыпаться» вниз, на побережье, и в этой давке в такие моменты гибнут и взрослые моржи, и их детеныши. Но чаще всего моржей пугает не взрослый белый медведь, а молодые и любопытные медвежата.

Моржи всегда очень осторожные и передвигаются, как правило, в направлении от поселка, ближе к скалам. Снизу из воды подходят новые и новые моржи, и начинают подталкивать поднявшихся прежде них. А на высоте ощущение безопасности совершенно иное.

В Рыркайпии почти одновременно с приходом моржей был образован «моржовый патруль» из волонтеров-добровольцев. Деятельность патруля связана с охраной лежбища и моржей от постороннего человеческого присутствия: исчезнут моржи — с территории исчезнут и белые медведи, и жизнь станет однообразной и невыразительной — так думают некоторые местные жители села Рыркайпий.

Здесь принято считать, что отечественные моржи в районе Крайнего Севера в значительной степени отличаются от их собратьев в дикой природе за рубежом: животные, к примеру, в Канаде, хотя и живущие не в неволе, больше похожи на домашних питомцев. На Чукотке нет таких животных, и свидетелем таких ситуаций никогда не станешь.

Лед, который не таял у побережья в прежние годы, сегодня полностью исчез в этой арктической зоне, был еще одним «прикрытием» и зоной отдыха для моржей. Кто-то связывает эти процессы с «глобальным потеплением», кто-то утверждает, что в 80-е годы прошлого столетия происходили точно такие же «изменения» в природе: лед уходил от побережья, но тогда никто процесс таяния льдов не связывал с воздействием человека на окружающий мир.

Последние несколько лет местные жители наблюдают точно такую картину. Но в любой момент лед снова может появиться у берегов Чукотки, и тогда моржи исчезнут за линией горизонта и снова переберутся на свои льдины.

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