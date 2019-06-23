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При воссоздании собора в Казани нашли старинную мощеную площадь

Общество

Перед специалистами стоит задача полностью обследовать территорию монастыря и решить, каким образом сохранить брусчатку

При воссоздании собора в Казани нашли старинную мощеную площадь
Алексеев Игорь Евгеньевич
Фрагменты фундамента разрушенного собора Казанской иконы Божией Матери

Казань, 23 июня 2019, 22:56 — REGNUM  Во время реставрационных работ собора Казанской иконы Божией Матери в Казани археологи обнаружили фрагмент старинной мощеной площади. Об этом 20 июня сообщил бригадир реставрационных работ в нижнем храме собора Валерий Косушкин в интервью ИА «Татар-информ».

Реставраторы и археологи предполагают, что возможно брусчатая площадь окружала собор еще до его уничтожения, на рубеже XIX—XX веков. Теперь перед специалистами стоит задача полностью обследовать территорию монастыря и решить, каким образом можно сохранить брусчатку. На данный момент выдвигают несколько вариантов, либо засыпать мощенный участок площади землей, предварительно укрепив и защитив его, либо подготовить необходимые условия для экспозиционного показа.

Напомним, закладка первого камня главного православного храма Казани состоялась 30 мая 1798 года, в 1930-е годы собор Казанской иконы Божией Матери был взорван, а на его месте построена киностудия татарского отделения «Восток-кино». В начале двух тысячных годов было принято решение воссоздать историческую территорию монастыря за счет добровольных пожертвований.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарстане против указа о возрождении собора Казанской иконы Богородицы

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Православие
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