Главную роль на «Алых парусах» впервые исполнит бриг «Россия»

Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга в 22:00 мск 23 июня началось самое масштабное событие года — праздник выпускников «Алые паруса». На нем ожидается несколько десятков тысяч гостей и не менее 1,5 млн зрителей. Впервые за многие годы роль главного символа праздника исполнит российский парусный корабль — бриг «Россия». В финале праздника обещано рекордное по продолжительности музыкальное светопиротехническое шоу.

«Алые паруса» впервые прошли в Ленинграде в июне 1968 года. С 1979 года традиция была прервана, а возобновлена уже в Санкт-Петербурге, в 2005 году, усилиями Банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и «Пятого канала». Праздник «Алые паруса» в 2017 году признан лучшим городским событием Европы по версии премии «Best European Event Award».

Как сообщили организаторы, в этом году на «Алые паруса» приглашены более 33 тысяч петербургских школьников и выпускников средних профессиональных учебных и военных учреждений, а также восемь тысяч лучших выпускников из 35 регионов страны. Каждый выпускник школы может пригласить с собой одного гостя. Таким образом, на Дворцовой площади, где находится главная сцена праздника, соберутся более 80 тысяч человек.

Сценарий праздника в этом году построен вокруг увлекательной истории России разных эпох. Среди них, разумеется, будет и время Петра I, основателя Санкт-Петербурга и российского флота. А «машиной времени» для выпускников и гостей станет сцена на Дворцовой площади, которая будет превращаться в «корабль».

Вести праздничное шоу будут Иван Ургант и Дарья Александрова, ожидается участие Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, Зары и других популярных исполнителей.

Финалом праздника станет светопиротехническое представление и появление в акватории Невы парусника под алыми парусами. Традиция в этот раз будет с огромным элементом новизны: впервые в истории праздника главную роль сыграет бриг «Россия». До этого девять лет подряд эта роль доставалась шведскому бригу «Tre Kronor».

Как отметили организаторы, внешний вид двухмачтового брига «Россия» привели в соответствие с галиотом из повести Александра Грина «Алые паруса». На корабле — 18 парусов из алой материи общей площадью 900 квадратных метров, которые будут подсвечивать палубные прожекторы.

Для новой программы светопиротехнического шоу увеличено число башен для пиротехники, изменена их конструкция, приготовлены к запуску новые пиротехнические изделия с необычными эффектами. Салют из 50 тысяч залпов продлится почти 22 минуты.

Прямую трансляцию праздника ведет «Пятый канал».

Добавим, что Петербургский метрополитен в ночь на 24 июня будет работать без перерыва.

Читайте ранее в этом сюжете: «Алые паруса» сделают метро Петербурга круглосуточным