Дожди с грозами ожидаются в Москве с 24 июня

Москва, 23 июня 2019, 21:59 — REGNUM Со следующей недели в Москве ожидаются грозы с дождями и прохладная погода. Об этом 23 июня сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ТАСС.
Изменение погодных условий связано с перемещением воздушных масс с севера, именно они принесут в столичный регион понижение температуры воздуха, кратковременные дожди, вероятные грозы и порывистый ветер.
Напомним, аномально жаркая погода без существенных осадков стояла в Москве на прошлой неделе, температура воздуха в столице превышала отметку плюс 30 градусов.
Читайте ранее в этом сюжете: Температура воздуха в Москве может побить рекорд 1917 года