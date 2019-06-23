Воскресенье, 23 Июня 2019 года
22:00:02 МСК

Дожди с грозами ожидаются в Москве с 24 июня

Общество

В ночь с 23 на 24 июня температура воздуха понизится до плюс 9-14 градусов

Дожди с грозами ожидаются в Москве с 24 июня
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь

Москва, 23 июня 2019, 21:59 — REGNUM  Со следующей недели в Москве ожидаются грозы с дождями и прохладная погода. Об этом 23 июня сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ТАСС.

«Местами [синоптики] прогнозировали кратковременные дожди, возможны гроза и порывистый ветер, — прокомментировала ситуацию главный специалист Гидрометцентра. — Будет отмечаться общее понижение температурного фона до нормы и даже немного ниже нормы — [синоптики] прогнозируют максимальную температуру плюс 18−23 градусов, ночью — плюс 9−14 градусов».

Изменение погодных условий связано с перемещением воздушных масс с севера, именно они принесут в столичный регион понижение температуры воздуха, кратковременные дожди, вероятные грозы и порывистый ветер.

Напомним, аномально жаркая погода без существенных осадков стояла в Москве на прошлой неделе, температура воздуха в столице превышала отметку плюс 30 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Температура воздуха в Москве может побить рекорд 1917 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить