В школах Москвы появятся тематические рестораны

Москва, , 21:20 — REGNUM В новом учебном году в 100 школах Москвы откроются тематические рестораны. Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К сентябрю этого года к проекту «Мой школьный ресторан» присоединяться еще 34 образовательных организаций, тем самым в следующем учебном году в более чем 100 московских школах появятся вместо столовых тематические рестораны с новым ассортиментом блюд.

«Переоборудование столовой происходит только в том случае, если за проект проголосует большинство», — уточняется в сообщении пресс-службы мэрии.

Стиль оформления и тематику ресторана выбирают сами ученики и учителя. На выбор представлено 14 разнообразных тематических направлений. Например, «Молекулярная кухня», «Космические войска», «Линии цвета», «Фигуры в геометрии», «Поэты Серебряного века», «Алые паруса», «Старая Таганка» и др.

Напомним, проект «Мой школьный ресторан» внедряется в практику организации питания московских школ с 2013 года. Разработчики проекта ставили перед собой цель повышения культуры питания детей и создание условий для общения и отдыха учеников во время перемен.

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