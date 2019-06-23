Воскресенье, 23 Июня 2019 года
21:21:01 МСК

В школах Москвы появятся тематические рестораны

Общество

Данное нововведение реализуется в рамках проекта «Мой школьный ресторан»

Москва, 23 июня 2019, 21:20 — REGNUM  В новом учебном году в 100 школах Москвы откроются тематические рестораны. Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К сентябрю этого года к проекту «Мой школьный ресторан» присоединяться еще 34 образовательных организаций, тем самым в следующем учебном году в более чем 100 московских школах появятся вместо столовых тематические рестораны с новым ассортиментом блюд.

«Переоборудование столовой происходит только в том случае, если за проект проголосует большинство», — уточняется в сообщении пресс-службы мэрии.

Стиль оформления и тематику ресторана выбирают сами ученики и учителя. На выбор представлено 14 разнообразных тематических направлений. Например, «Молекулярная кухня», «Космические войска», «Линии цвета», «Фигуры в геометрии», «Поэты Серебряного века», «Алые паруса», «Старая Таганка» и др.

Напомним, проект «Мой школьный ресторан» внедряется в практику организации питания московских школ с 2013 года. Разработчики проекта ставили перед собой цель повышения культуры питания детей и создание условий для общения и отдыха учеников во время перемен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 20 школьных столовых превратят в рестораны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить