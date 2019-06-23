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Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

Общество

Тем самым руководство сети кинотеатров выражает свое единение «с участниками антиоккупационной акции»

Тбилиси, 23 июня 2019, 20:52 — REGNUM  В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций. Об этом 23 июня сообщает Грузия Online.

Как подтвердили в Cavea, принятое ими решение связано с событиями, которые разворачиваются в последние дни в Тбилиси, тем самым они выражают свое единение «с участниками антиоккупационной акции».

В руководстве компании не уточнили, как надолго отменены и будут ли продолжены показы русскоязычных кинолент.

Напомним, с четверга, 20 июня, Тбилиси захлестнули антироссийские акции, направленные против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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Российско-грузинские отношения
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