Елизавета II «в ужасе» покинула Букенгемский дворец из-за крыс — СМИ

Лондон, , 20:28 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II «в ужасе» от количества дворцовых крыс покинула Букингемский дворец. Об этом 22 июня сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Персонал дворца вызвал службу по дезинфекции, так как своими силами справиться с грызунами они уже не состоянии. Представитель Британской ассоциации по борьбе с вредителями сообщил, что крысы становятся все более невосприимчивыми к яду.

Напомним, бесконтрольное увеличение популяции мышей и крыс в Лондоне давно стало его насущной проблемой. Ее связывают с большим количеством старинных построек. Так, главная резиденция королевы была построена в 1703 году.

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