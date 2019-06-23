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Гимназист Александр Путин получил 300 баллов по дисциплинам ЕГЭ

Общество

Выпускник гимназии всегда был отличником и несмотря на свою фамилию, никогда этим «не щеголял»

Гимназист Александр Путин получил 300 баллов по дисциплинам ЕГЭ
Иван Шилов © ИА REGNUM
ЕГЭ

Северск, Томская область, 23 июня 2019, 20:21 — REGNUM  Гимназист города Северск, расположенного в Томской области, Александр Путин набрал по всем трем дисциплинам ЕГЭ максимально возможное количество баллов. Об этом 23 июня сообщила директор общеобразовательного учреждения Ирина Мирошникова РИА Томск.

Однофамилец президента России набрал 300 баллов по русскому языку, математике и физике.

«Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант», — заявила директор гимназии, которую заканчивает Путин, Ирина Мирошникова.

По ее словам, ученик был всегда отличником и несмотря на его фамилию, никогда этим «не щеголял». В будущем гимназист планирует поступать в Московский физико-технический институт.

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