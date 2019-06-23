Около 1,8 тыс. человек участвуют в митинге в поддержку Голунова в Москве

Москва, , 19:49 — REGNUM В митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, который был согласован с властями города, принимают участие около 1,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

«В мероприятии принимают участие около 1,8 тыс. человек, — говорится в сообщении. — Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня сотрудник СМИ Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, но позже был освобожден в связи с недоказанностью участия в преступлении.

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