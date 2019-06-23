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Два участка трассы ЦКАД‑5 планируют сдать к декабрю

Общество

Полностью бесплатный участок Центральной кольцевой дороги будет сдан в 2020 году

Звенигород, Московская область, 23 июня 2019, 19:33 — REGNUM  В декабре 2019 года в Московской области планируется ввести в эксплуатацию два объекта Центральной кольцевой дороги (ЦКАД-5), общей протяженностью более 35 км. Об этом 22 июня сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

»Речь идёт об отрезках трассы от границы работ с ЦКАД-1 до Киевского шоссе и от Можайского шоссе до федеральной трассы М-9 «Балтия», — уточняется в сообщении пресс-службы госкомпании.

В сообщении также говорится, что полностью бесплатный участок Центральной кольцевой дороги будет сдан в 2020 году. На данный момент осуществляются строительные работы, связанные с укладкой земляного полотна, дорожной одежды и асфальтобетона.

Напомним, в ноябре 2017 года был введен в эксплуатацию ЦКАД-1, идущий в обход г. Звенигорода. Центральная кольцевая дорога (ЦКАД-5), общей протяженностью 76,44 км, свяжет между собой Наро-Фоминский, Одинцовский, Истринский, Солнечногорский районы и городской округ Звенигорода Московской области.

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