Завершена проходка перегонного тоннеля БКЛ «Воронцовская»–«Улица Новаторов»

Москва, , 19:35 — REGNUM На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) завершено строительство правого тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов». Об этом 22 июня сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Как отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, несмотря на то, что работа велась в сложных гидрогеологических условиях, проходка тоннеля (длинной 1,3 км) была осуществлена за восемь месяцев.

На данный момент между вышеназванными станциями осуществляется строительство левого тоннеля, пройдено уже 250 м.

Напомним, в пятницу, 20 июня, мэр Москвы Сергей Собянин открыл недавно построенный участок Скольнической линии метрополитена.

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