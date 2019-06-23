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Свердловчане собрали для парка «Патриот» землю с 23 воинских захоронений

Общество

В рамках акции «Горсть Памяти»

Свердловчане собрали для парка «Патриот» землю с 23 воинских захоронений
Иллюстрация: Midural.ru
Всероссийская акция «Горсть памяти»

Екатеринбург, 23 июня 2019, 18:20 — REGNUM  Свердловчане приняли активное участие во всероссийской акции «Горсть Памяти». Кисеты с землёй с воинских захоронений переданы с 23 воинских захоронений.

Акция «Горсть памяти» ранее была инициирована Министерством обороны России. 22 июня командованию Центрального военного округа была передана земля с братской могилы на Широкореченском мемориальном комплексе.

Кисет получил зам. командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, а передал его ему заместитель губернатора Свердловской области и глава его аппарата Валерий Чайников. Участие в этой церемонии приняли поисковики отряда «Возвращение», а также солдаты роты почётного караула.

Земля будет направлена в подмосковный парк «Патриот». Кисеты заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят на территории главного храма Вооружённых сил России.

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