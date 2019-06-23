В Челябинской области сгорел жилой дом, введён режим ЧС

Сатка, Челябинская область, , 17:28 — REGNUM В Сатке Челябинской области после пожара в многоквартирнои жилом доме введён режим ЧС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники городского управления ЖКХ и управления соцзащиты вместе с собственниками провели поквартирный обход. Создана комиссия по обследованию жилья, по итогам работы которой будут составлены акты оценки имущества, которое пострадало. Затем будет решаться вопрос о компенсациях жильцам.

Кроме того, органы соцзащиты начали готовить списки о состоянии каждой из семей. Внимание обращают на количество работающих и на число иждивенцев. После этого в правительство области и в минсоцотношений будут направлены соответствующие письма с просьбой о помощи.

Также после пожара встал вопрос о том, чтобы укрыть пострадавшую кровлю от дождя. С утра 22 июня действует режим ЧС.

Как пишет издание Накануне.ru, каждый из жильцов получит из резервного фонда Саткинского муниципального района по 10 тыс. рублей. Кроме того, в понедельник, 24 июня, ожидается заключение экспертов о состоянии конструктивных элементов дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь с 21 на 22 июня. Загорелась крыша дома №12 по улице Кирова. Площадь пожара достигла 1000 кв. метров.

Из здания эвакуировали 75 жильцов. Пострадавших нет.

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