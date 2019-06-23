В Калужской области отрылась международная школа для юных исследователей

Калуга, , 16:37 — REGNUM Международная исследовательская школа (МИШ) для 60 старшеклассников открылась сегодня, 23 июня, на территории санатория «Вятичи» Жуковского района Калужской области. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM PR-менеджер школы Полина Крайнова.

По её словам, в рамках школы ученики старших классов из разных стран встречаются на 10 дней для того, чтобы обменяться опытом, и вместе реализовать исследовательский экспресс-проект. Так, в 2019 году в работе школы принимают участие делегации из Болгарии, Италии, Ирана, Мексики, Словении, Таиланда, а также различных регионов России.

Ведущие исследовательских групп (тьюторы проектов) — это молодые ученые из ведущих вузов Боснии и Герцеговины, Дании, Ирана, Испании, Мексики России, Сербии, Словении и Хорватии.

За 10 дней работы МИШ подростки пройдут все этапы ведения исследовательской работы: выдвижение гипотезы, постановка целей и задач, эксперимент, обработка полученных данных, защита результатов перед коллегами и экспертами. Кроме того, международная исследовательская школа это ещё и интерактивные игры, тренинги, концерты, мастер-классы, экскурсии, спортивные мероприятия. Для руководителей делегаций организован семинар, где они обмениваются опытом в области практики исследовательского обучения. Занятия в школе продлятся по 3 июля.

«В 2019 году мероприятие МИШ проходит в 12 раз. До этого юных исследователей принимали в Московской и Калининградской области, а также в Республики Саха (Якутия), где в 2018 году проект стал частью международных интеллектуальных игр. Организаторы МИШ и тьюторы экспресс-проектов стремятся к тому, чтоб проблематика исследований была связана с регионом проведения международной исследовательской школы и могла принести реальную пользу. Например, в этом году в списке заявленных проектов: «Землепользование Калужской области: взгляд из космоса» и «Атомная энергия и безопасность: оценка радиационной безопасности Калужской области», — сказала Полина Крайнова.

Напомним, с 2008 года было проведено 11 занятий в рамках МИШ, в которых приняли участие 22 региона России и 34 страны. За 11 лет международной исследовательской школой было реализовано 108 исследовательских проектов в 42 сферах. Чтобы охватить все интересы участники исследуют различные проблемы в области микробиологии, психолингвистики и бизнес-технологий.