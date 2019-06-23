Сотни пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия дефектов модели 737MAX

Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Более 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск против американской авиастроительной корпорации Boeing за «беспрецедентное сокрытие» дефектов при конструировании модели самолета 737MAX. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает австралийский телеканал АВС со ссылкой на документы суда.

Сообщается, что пилоты гражданской авиации, подготовленные для полетов на 737MAX, подали иск против корпорации Boeing за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того, как многие авиакомпании в мире приостановили эксплуатацию этой модели самолета после двух аварий.

В исковом заявлении сказано, что Boeing скрыла известные ей дефекты при конструировании 737MAX, которые, по-видимому, стали причиной катастрофы двух самолетов этой модели и дальнейшей приостановке эксплуатации этих самолетов практически по всему миру.

Первые слушания по иску состоятся в суде Чикаго 21 октября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, а до этого в ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, полеты самолетов этой модели были приостановлены в США, а также во многих других странах. Более того, около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов данной модели.

Корпорация Boeing заявила, что занимается устранением недостатков Boeing 737 МАХ. Когда пройдут испытания обновленного самолета пока не известно.