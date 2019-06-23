На будущей неделе в Москву придёт осенняя погода

Москва, , 15:30 — REGNUM Синоптики прогнозируют, что на будущей неделе (с 24 июня) в Москву и Московскую область придёт долгожданная прохлада. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает погодный центр «Фобос».

24 и 25 июня в столичном регионе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +21…+24 градусов. 26 июня начнется похолодание. 27, 28 и 29 июня в московском регионе установится ненастная погода с температурой +12…+17 градусов днем и до +5…+10 градусов ночью.

Холодный воздух на Европейскую часть России прорвется из Арктики благодаря антициклону.