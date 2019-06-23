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Волонтёры Победы зажгли «Свечи памяти» в Крыму и Севастополе

Общество

На полуострове почтили память жертв Великой Отечественной войны

Симферополь, 23 июня 2019, 12:52 — REGNUM  В Крыму прошли памятные мероприятия по случаю очередной годовщины начала Великой Отечественной войны 22 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам одного из региональных организаторов мероприятия Даниила Данильченко, 22 июня, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, всероссийская акция «Свеча памяти» по традиции стартовала на Дальнем Востоке. В Крыму мероприятия начались поздно вечером.

«В нашей акции приняло участие более 500 активистов, которые зажгли лампадки и свечи у мемориалов и воинских захоронений советских солдат, павших при обороне и освобождении полуострова, а также возложили цветы и венки к могилам павших», — отметил Данильченко.

В Севастополе «Свечу памяти» зажгли в 3:13 утра у Мемориала героической обороны города-героя 1941−1942 годов. Помимо этого горожане выпустили в море с и Графской пристани бумажные кораблики, написав на них свои мечты — точно так, как выпускники севастопольских школ 78 лет назад.

В Симферополе жители города возложили венки и цветы на Военном мемориальном кладбище.

«Война оставила глубокий след на крымской земле и в памяти крымчан. Города-герои Севастополь и Керчь, город воинской славы Феодосия стали символами стойкости и силы народного духа. Десятки населённых пунктов полуострова, многие улицы наших городов и сёл носят имена героев. Сегодня мы вспоминаем всех, кто не дожил до Великой Победы. Мы вспоминаем сотни тысяч мирных крымчан и военнопленных, которых уничтожили нацисты и их пособники. Эти преступления не имеют срока давности, им нет и не может быть никакого прощения и оправдания», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов людей. Помимо Дальнего Востока и Крыма всероссийская акции «Свеча памяти» прошла на Чукотке, в Хабаровске, в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России. Более 10 тысяч активистов почтили память жертв войны.

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