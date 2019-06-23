«Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан

Екатеринбург, , 08:21 — REGNUM В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек. В Екатеринбурге её участники прошли от Дома Севастьянова до площади 1905 года.

Люди шли с зажжёнными свечами. По окончании шествия они выстроились на площади 1905 года в слово «Помним».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 730 тыс. свердловчан. Кроме того, Победа ковалась и в тылу. На Урал было эвакуировано множество заводов, на которых в кратчайшие сроки был налажен выпуск военной техники, боеприпасов — всего, что необходимо для разгрома врага.

Кроме того, именно из Свердловска легендарный диктор Юрий Левитан зачитывал сводки Советского информбюро. Также в столицу Урала были эвакуированы музейные фонды Государственного Эрмитажа.