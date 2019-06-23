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Оренбуржцы приняли участие во всероссийской акции «Горсть земли»

Общество

Юнармеец передал врио военкома области кисет с землёй с места воинского захоронения

Оренбуржцы приняли участие во всероссийской акции «Горсть земли»
Иллюстрация: Orenburg-gov.ru
Кисет с землей

Оренбург, 23 июня 2019, 08:06 — REGNUM  Оренбургская область приняла участие во всероссийской акции «Горсть Памяти». 22 июня кисет с землёй с места воинского захоронения был передан врио военного комиссара региона, сообщили журналистам в мэрии Оренбурга.

Землю набрали с места захоронения воинов, умерших в госпиталях Оренбурга. Кисет врио военкома Андрею Буданову вручил юнармеец Андрей Агапов. Теперь землю поместят в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил РФ, расположенного в Московской области, на территории парка «Патриот».

Также 22 июня прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В ней принял участие врио губернатора Денис Паслер. Руководитель региона отметил, что люди того времени защитили Родину, одержали победу над фашизмом, а также подарили потомкам мир. Задача ныне живущих — передавать своим детям память об этом их подвиге, а также делать всё возможное для того, чтобы мир, который отстояли наши предки, становился лучше.

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