Москва, 23 июня 2019, 08:00 — REGNUM Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. В этом выпуске Радио REGNUM собраны личные истории победителей — тех и о тех, кто приближал Победу и кто её осуществлял.
Это война каждого из нас: Радио REGNUM
В сознании нашего народа День памяти и скорби — ежегодная личная минута молчания о себе, о своих, о самом страшном
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