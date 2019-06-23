Воскресенье, 23 Июня 2019 года
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Это война каждого из нас: Радио REGNUM

Общество

В сознании нашего народа День памяти и скорби — ежегодная личная минута молчания о себе, о своих, о самом страшном

Это война каждого из нас: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Это наша война

Москва, 23 июня 2019, 08:00 — REGNUM  Мы помним Великую Отечественную войну, перед лицом которой все на деле были равны. В этом выпуске Радио REGNUM собраны личные истории победителей — тех и о тех, кто приближал Победу и кто её осуществлял.

regnum author Радио REGNUM
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Истории победителей. Проект Радио REGNUM
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