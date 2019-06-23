Вера Засулич, три сестры Хачатрян и Соня Мармеладова

Армен Мусаелян, , 00:55 — REGNUM

Скоро исполнится год со дня убийства тремя дочерями своего отца Михаила Хачатряна. Казалось бы, обыкновенное дело об убийстве, которое ничем особо не выделяется из многих таких же дел в современной России. Но почему же такое пристальное внимание, можно сказать ажиотаж, уже выходящий за пределы России?

Вон уже и «борец с кровавым режимом Сержа Саргсяна» из солнечной Калифорнии Серж Танкян, который в июле 2009 года подписал петицию РЕТА (люди за этичное отношение к животным) против методов забоя кур в бойнях KFC, озаботился судьбой трёх сестёр.

Российская «либеральная и свободолюбивая» общественность требует оправдания несчастных девочек. В одной из статей «Новой газеты» посвященной этой теме, красной нитью проходит вопрос: «Обладают ли младшие естественным правом на бунт против угнетателей?». В социальных сетях набирает обороты волна по поддержке сестёр, уже высказались (как без неё-то) Ксения Собчак и другие знакомые персонажи либеральной тусовки. Эмоциональнее всех высказался российский блогер Дудь, который говорит: «Если их действительно осудят за убийство по предварительному сговору и дадут от 8 до 20 лет, значит наша страна поступит с ними так же по-людоедски, как многие годы — поступал их отец.»

Вот так вот, оправдать и точка. Фактически обычное уголовное дело приобретает политический окрас и в свете последних «разоблачений» с журналистом, который работал в СМИ являющейся иностранным агентом, становится, можно сказать, серьезным вызовом для властей. Сможет ли власть принять этот вызов и не поддавшись на давление, дать судье возможность принять объективное решение? Ответ такой — это их головная боль и пускай они думают, что им делать.

Меня же другое интересует. Есть такое выражение «ничто не ново под луной» и мне это дело напоминает дело пламенной рэволюционэрки Веры Засулич. Послушайте, что говорил в конце своей длинной речи её адвокат Александров в далёком, но так близком по духу 1878 году: «Как бы мрачно ни смотреть на этот поступок, в самых мотивах его нельзя не видеть честного и благородного порыва. Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренною, и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников.»

Вот и сейчас в деле сестер в оправдании звучат подобные слова — о праве на «благородный и честный» поступок, что нельзя терпеть и надо отстоять свое право на достоинство, если государство не может это сделать. Ну да ладно, для борьбы с «кровавым и коррумпированным режимом», видно, все средства хороши. Это их работа и их можно понять, также как и государство, которое должно следовать закону, а не «хотелкам» московского бомонда. В сети есть петиция в поддержку сестёр и я её подписал. Подписал не потому, что соглашаюсь с либеральной общественностью, которая полагает, что «право имеет», а по другой причине. Я надеюсь, что они, как верно заметил армянский писатель и публицист Овик Афян, который также её подписал, после всех этих трагических событий, будут много читать, узнают и увидят, что в этом мире можно любить и быть любимым.

Надеюсь, что они, как Родион Раскольников наконец поймут и скажут себе: «Мы себя убили, а не Михаила Хачатуряна». Надеюсь на то, что, когда «защитники» будут убеждать их, что они убили ненужное и вредное существо, они ответят словами Сони из романа «Преступление и наказание» Ф. Достоевского: «Это человек-то вошь?».

Армен Мусаелян — гражданин России, сын Армянской Апостольской Церкви и армянин. г. Волгоград