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Дань памяти жертвам войны и блокады в Петербурге отдали музыкой и стихами

Общество

В городе, пережившем гибель сотен тысяч своих сынов и дочерей, 22 июня воспринимается как день личного горя

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Дань памяти жертвам войны и блокады в Петербурге отдали музыкой и стихами
Дарья Драй © ИА REGNUM
Памятник «Блокадная полынья»

Санкт-Петербург, 23 июня 2019, 00:48 — REGNUM  В День памяти и скорби 22 июня в Санкт-Петербурге поклонились погибшим в годы Великой Отечественной войны возложением цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, в других местах массовых захоронений жертв войны и блокады Ленинграда.

В Петропавловской крепости, которую считают «сердцем» города, состоялся концерт «Музыка войны и победы», а на набережной реки Фонтанки — акция памяти «Блокадная полынья».

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Концерт «Музыка войны и победы»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концерт «Музыка войны и победы»

Во время общедоступного концерта прозвучала музыка русских и советских композиторов, воспевающая воинскую доблесть, преданность Родине, стойкость, отвагу и героизм ее защитников.

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Симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Ее исполнил Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. Вместе с оркестром выступили балетная группа «Балтийский балет», сводный хор Санкт-Петербурга, солисты «Петербург-Концерта» Алексей Пашиев и Юрий Борщов.

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Народный артист России, дирижер Сергей Стадлер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Народный артист России, дирижер Сергей Стадлер

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, примерно через полчаса после начала концерта в Петропавловской крепости начался дождь, и музыканты прекратили своё выступление. Потом над центром Петербурга вновь засияло солнце, и концерт продолжился.

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Непогода во время концерта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Непогода во время концерта

Симфонический концерт в День памяти и скорби прошел уже в шестой раз, став петербургской традицией этого траурного дня. Так же, как и торжественно-траурная церемония у памятника «Блокадная полынья» на Фонтанке. Здесь в блокадные зимы было одно из тех мест, где жители окруженного врагами города набирали воду, чтобы жить и бороться.

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Памятник «Блокадная полынья»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Памятник «Блокадная полынья»

В ходе литературной программы «Мы — помним!» школьники, студенты, представители молодежных организаций и ветераны прочитали стихи военных лет и отрывки прозы писателей-фронтовиков о том времени.

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Горожане на торжественно-траурной церемонии
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на торжественно-траурной церемонии

Пришедшие на акцию горожане поделились воспоминаниями о том, чем стала война и блокада для их семей. К памятному знаку возложили цветы, рядом с ним зажгли свечи. Мужеству защитников и жителей Ленинграда были отданы воинские почести.

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Возложение цветов к памятнику «Блокадная полынья»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Блокадная полынья»
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Памятник «Блокадная полынья»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Памятник «Блокадная полынья»

Декан факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Олег Кузин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что «практически каждый квадратный метр земли в Ленинграде пропитан кровью, потом и слезами, поэтому устанавливать ещё какое-то дополнительное количество памятных досок, мемориалов, может быть, и нет смысла».

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Олег Кузин (справа) на церемонии у памятника «Блокадная полынья»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Олег Кузин (справа) на церемонии у памятника «Блокадная полынья»

«Это место («Блокадная полынья», — прим. ред.) памятно тем, что здесь действительно люди в годы блокады брали воду. Здесь же они умирали, здесь же они, обессиленные, не могли поднять свою воду. Вот этот памятный знак оправдан, точно так же, как оставлено несколько памятных надписей «Эта сторона улицы особенно опасна при артобстреле», — сказал Олег Кузин.

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Возложение цветов к памятнику «Блокадная полынья»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возложение цветов к памятнику «Блокадная полынья»

Добавим, что акция «Блокадная полынья» проходит в Санкт-Петербурге 27 января — в День полного освобождения от блокады, в День Победы 9 мая и 22 июня.

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Памятник «Блокадная полынья»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Памятник «Блокадная полынья»

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Читайте ранее в этом сюжете: В День памяти и скорби в Петербурге зажгут свечи и исполнят музыку войны

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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