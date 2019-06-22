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1418 свечей зажгли в зале памяти и скорби Музея Победы на Поклонной горе

Общество

Количество свечей символизирует количество дней Великой Отечественной войны

1418 свечей зажгли в зале памяти и скорби Музея Победы на Поклонной горе
Иллюстрация: Victorymuseum.ru
Свеча памяти

Москва, 22 июня 2019, 23:56 — REGNUM  Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в московском Музее Победы на Поклонной горе. Об этом 22 июня сообщает РЕН ТВ.

Участники акции разместили 1418 свечей по периметру Зала памяти и скорби, где была установлена главная «Свеча памяти». Количество свечей символизировало количество дней Великой Отечественной войны. Акция проходила под музыкальное сопровождение ансамбля Росгвардии.

«Акция служит прекрасным свидетельством нашей живой памяти о защитниках Отечества», — подчеркнул в своем выступлении министр культуры России Владимир Мединский.

Напомним, в зале Музея Победы была установлена главная «Свеча памяти», которая была зажжена в преддверии 22 июня, во время поминальной службы в Богоявленском кафедральном соборе. Всего в День памяти и скорби музей посетили около 10 тысяч человек.

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День памяти и скорби
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