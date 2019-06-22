Памятная акция у Белорусского вокзала в Москве собрала около 1 тыс. человек

Москва, , 23:19 — REGNUM Около тысячи жителей Москвы приняли участие в общественно-патриотической акции «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года». Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Акция является для столицы традиционной и ее проведение приурочено ко Дню памяти и скорби. Почетный караул под песню «Священная война» в исполнении ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова возложил цветы к памятной доске, расположенной на фасаде Белорусского вокзала. Именно от Белорусского вокзала 77 лет назад на фронт отправились первые эшелоны с солдатами.

«На привокзальной площади собрались 1 тыс. москвичей, — отмечается в информационном письме ведомства. — Среди гостей акции — почетные граждане города Москвы Иван Слухай и Владимир Долгих, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны военной службы, ветераны труда, учащиеся московских школ и кадетских корпусов, активисты поисковых объединений города Москвы».

Напомним, День памяти и скорби — отмечается в России с 1996 года. 22 июня по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам Великой Отечественной войны и Вечному огню, проходят патриотические акции.

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