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Собянин поздравил единственную в РФ «стобалльницу» ЕГЭ по китайскому языку

Общество

Московская школьница стала единственной учащийся в стране, которая набрала 100 баллов за экзамен по китайскому язык

Собянин поздравил единственную в РФ «стобалльницу» ЕГЭ по китайскому языку
David Yu
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Москва, 22 июня 2019, 22:59 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московскую выпускницу, которая набрала 100 баллов за ЕГЭ по китайскому языку. Об этом 22 июня сообщается на его официальной странице с социальной сети Twitter.

Мэр также отметил, что включение китайского языка в перечень иностранных языков для сдачи ЕГЭ — это нововведение этого года.

Напомним, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме Единого государственного экзамена, акцентировал внимание на увеличении интереса обучающихся к китайскому языку.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев рассказал об интересе в России к китайскому языку

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Единый государственный экзамен
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