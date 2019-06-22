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Во Франции в акциях протеста приняли участие более 11 тыс. «желтых жилетов»

Общество

В ноябре 2018 года во Франции начались масштабные протестные акции

Во Франции в акциях протеста приняли участие более 11 тыс. «желтых жилетов»
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты

Париж, 22 июня 2019, 21:34 — REGNUM  22 июня во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие почти 12 тыс. человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

По данным ведомства, в манифестациях в Париже участвовали примерно 1,1 тыс. человек, а по всей стране — 11,8 тыс. протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года во Франции начались масштабные протестные акции. Жители страны, выражающие недовольство социально-экономической ситуацией в стране, выходят на улицы городов каждую субботу.

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Протесты во Франции
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