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Белоруссия почтила память погибших 22 июня 1941. Без власти

Общество

На фоне II Евроигр 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны почти не уделили внимания

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Белоруссия почтила память погибших 22 июня 1941. Без власти

Минск, 22 июня 2019, 19:38 — REGNUM  В белорусских городах общественность и пограничники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, начавшейся 22 июня 78 лет назад. Наиболее заметные мероприятия прошли в Брестской крепости-герое.

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» отмечать скорбную дату начали 21 июня. Курсанты Института провели ритуал назначения пограничников на охрану государственной границы и на перекличке назвали имена 58 погибших 78 лет назад советских пограничников. Участие в мероприятии приняли представители Госпогранкомитета, ветераны-пограничники из Белоруссии и России, учащиеся военно-патриотических классов, жители и гости города Бреста, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

В Минске памятные мероприятия в этот же день открыла акция «Боевой расчет» у памятного знака «Стражам границы всех поколений»: также прозвучали имена воинов Белорусского пограничного округа, погибших в первые дни войны воинов. Состоялось возложение цветов. В церемонии приняли участие председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, офицеры частей Минского гарнизона, ветераны-пограничники, курсанты Института погранслужбы. Солдаты роты почетного караула заступили на Вахту Памяти у Вечного огня на минской площади Победы.

«Митинги-реквиемы, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 78-ой годовщине подвига пограничников в первых боях на Государственной границе СССР, прошли в этот день на рассвете во всех пограничных группах и отрядах», — проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии.

Государственные СМИ Белоруссии 22 июня сосредоточились на освещении II Европейских игр и развлекательных мероприятиях. Уже днём на минской площади Победы мало что напоминало о состоявшейся ночью церемонии.

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День памяти и скорби
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