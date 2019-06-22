Челябинск, 22 июня 2019, 19:17 — REGNUM Установленный в Челябинске памятник советскому солдату — освободителю станет опорной площадкой в патриотическом воспитании. Об этом заявил глава совета регионального отделения «Поискового движения России» Антон Шарпилов корреспонденту ИА REGNUM.
По мнению поисковика, монумент очень актуален именно сегодня, когда в прибалтийских республиках сносят памятники советских солдат.
Поисковики тоже оценили важность памятника.
На площадке будут проводить мероприятия по увековечиванию памяти, в частности, День неизвестного солдата.
Напомним, 22 июня 2019 года, в День памяти и скорби в Челябинске открылся памятник советскому солдату — освободителю. На монументе указано: «Защитнику Отечества от благодарных потомков».
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