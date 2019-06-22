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Памятник советскому солдату в Челябинске станет опорной площадкой — мнение

Общество

«Это событие знаковое и для поискового сообщества»

Памятник советскому солдату в Челябинске станет опорной площадкой — мнение
Иллюстрация: Cheladmin.ru
Памятник «Защитнику Отечества»

Челябинск, 22 июня 2019, 19:17 — REGNUM  Установленный в Челябинске памятник советскому солдату — освободителю станет опорной площадкой в патриотическом воспитании. Об этом заявил глава совета регионального отделения «Поискового движения России» Антон Шарпилов корреспонденту ИА REGNUM.

По мнению поисковика, монумент очень актуален именно сегодня, когда в прибалтийских республиках сносят памятники советских солдат.

«Немаловажно, что он установлен в Челябинске, возле Образовательного центра № 2, где учатся три с половиной тысячи детей. Этот памятник станет опорной площадкой в патриотическом воспитании, в сохранении памяти, он будет помогать в изучении истории Великой Отечественной войны. Это важно для подрастающего поколения»
Антон Шарпилов

Поисковики тоже оценили важность памятника.

«Для поискового сообщества это событие знаковое, так как в этом году — 30 лет проведению поисковых экспедиций, и именно сейчас открывается памятник советскому солдату в Челябинске».
Антон Шарпилов

На площадке будут проводить мероприятия по увековечиванию памяти, в частности, День неизвестного солдата.

«Мы очень благодарны всем неравнодушным людям и спонсорам, кто откликнулся во время проведения работ по благоустройству, подготовке фундамента под этот памятник».
Антон Шарпилов

Напомним, 22 июня 2019 года, в День памяти и скорби в Челябинске открылся памятник советскому солдату — освободителю. На монументе указано: «Защитнику Отечества от благодарных потомков».

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске открыли памятник Советскому солдату-освободителю

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