Суббота, 22 Июня 2019 года
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22 июня на Москву и Подмосковье надвигаются грозы и ветер — МЧС

Общество

В ближайшие один-два часа с сохранением до конца текущих суток в столице местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах — град, усиление ветра

Москва, 22 июня 2019, 18:39 — REGNUM  В Москве и Московской области в течение субботы, 22 июня, возможны шквалистый ветер и гроза. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба МЧС России.

Ведомство со ссылкой на специалистов Гидрометцентра предупреждает, что «в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие один-два часа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах — град, усиление ветра порывами до 18 м/с».

Напомним, подобные погодные условия наблюдались в Москве в начале июня.

Читайте ранее в этом сюжете: На Москву надвигается шквалистый ветер и град – Фобос

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