Крупные гостиницы Кубани пройдут классификацию и получат «звёзды»

Краснодар, , 18:30 — REGNUM Крупные гостиницы Краснодарского края до 01 июля пройдут классификацию. Об этом 21 июня сообщается на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Присвоение «звезд» гостиницам и отелям в регионе будет проходить в несколько этапов.

«До 1 июля этого года классификацию должны пройти средства размещения с номерным фондом более 50 номеров, до 1 января 2020 года — с номерным фондом более 15 номеров, до 1 января 2021 года — все средства размещения», — говорится в сообщении.

Так, до 1 июля планируется проверить более 540 гостиниц и иных средств размещения Краснодарского края.

Светлана Балаева. Автор «Еще около 90 аналогичных объектов сегодня проходят процедуру классификации, — сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Напомним, с 2019 года вступил в силу новый механизм классификации гостиниц, который обязателен для всего гостиничного комплекса России. Данная процедура регламентируется Положением о классификации гостиниц, утвержденным постановлением правительства РФ от 16 февраля 2019 года. В случае отказа от прохождения обязательной классификации, для владельцев гостиниц и отелей наступает административная ответственность.

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