На Мамаевом кургане в Волгограде открыли памятный знак воинам-чеченцам

Волгоград, , 17:30 — REGNUM В Волгограде открыли мемориал воинам-чеченцам, сражавшимся в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

В торжественном открытии памятника на Мамаевом кургане принимали участие вице-губернатор Волгоградской области Александр Блошкин и делегация из Чечни во главе с главой МВД Чеченской республики Русланом Алхановым.

Автор «Сегодня на священной земле, обагренной кровью защитников Родины, мы открываем мемориальный памятник, посвященный воинам-чеченцам, проявившим мужество и отвагу в Сталинградской битве. Их жизнь служит олицетворением героизма, беззаветной преданности Отечеству, делу единства, братства и дружбы всех наций и народностей нашей многонациональной страны», — отметил в своей приветственной речи Александр Блошкин.

В свою очередь генерал-лейтенант Алханов напомнил о необходимости увековечивания подвигов советских солдат: «Это то немногое, чем можно выразить свою благодарность за спасение мира от фашистских захватчиков», — заключил он.

Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 40 000 чеченских и ингушских солдат, из которых девять получили звание Героя Советского Союза.