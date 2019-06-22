На Мамаевом кургане в Волгограде открыли памятный знак воинам-чеченцам

Волгоград, 22 июня 2019, 17:30 — REGNUM В Волгограде открыли мемориал воинам-чеченцам, сражавшимся в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.
В торжественном открытии памятника на Мамаевом кургане принимали участие вице-губернатор Волгоградской области Александр Блошкин и делегация из Чечни во главе с главой МВД Чеченской республики Русланом Алхановым.
В свою очередь генерал-лейтенант Алханов напомнил о необходимости увековечивания подвигов советских солдат: «Это то немногое, чем можно выразить свою благодарность за спасение мира от фашистских захватчиков», — заключил он.
Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 40 000 чеченских и ингушских солдат, из которых девять получили звание Героя Советского Союза.