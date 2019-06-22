В Челябинске открыли памятник Советскому солдату-освободителю

Челябинск, , 17:02 — REGNUM В Челябинске на территории Образовательного Центра № 2 торжественно открыт памятник Советскому солдату-освободителю. Участие в церемонии приняли ветераны, представители общественных организаций, школьники, депутаты и жители Курчатовского района города.

С инициативой создания памятника выступило «Поисковое движение России». Идею поддержало Российское военно-историческое общество. Скульптура возвышается над землёй на два метра. В руках воин-освободитель держит каску со звездой, автомат. На его груди — множество орденов.

Памятник установлен возле одного из крупнейших образовательных центров Челябинска и всего Уральского федерального округа. Здесь обучаются примерно три тысячи детей.

«Сегодня мы открываем памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков». Это событие — результат совместной деятельности Администрации города Челябинска, Российского военно-исторического общества и Поискового движения России. Открытие этого памятника является знаковым событием для всего города Челябинска», — сказала на торжественной церемонии и.о. мэра города Наталья Котова.

Она добавила, нельзя забывать мужество, смелость, патриотизм и отвагу челябинцев, которые приближали Великую Победу. По её словам, памятник будет опорной площадкой для проведения различных акций, в том числе и тех, которые посвящены Великой Отечественной войне.

Своё приветствие челябинцам и поздравления в связи с открытием памятника передал советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. Он отметил, что появление нового памятника — это свидетельство благодарности всем защитникам Отечества, которые отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной. Также Мединский напомнил, что из более 11 тыс. Героев Советского Союза 265 — челябинцы.

Затем последовала минута молчания, а после неё — возложение цветов. Также была организована выставка военной техники, кроме того, действовала полевая кухня — желающих напоили чем и накормили гречневой кашей.

Открытый в Челябинске памятник стал первым посвящённым Великой Отечественной, появившимся на территории города за последние 20 лет.

Добавим, на Южном Урале поисковое движение действует с 1989 года. В в 1999-м по поручению тогдашнего губернатора региона Петра Сумина ему был дан государственный статус. Сейчас в областном отделении «Поискового движения России» состоит 28 отрядов.

Всего же по стране поисковое движение объединяет более 42 тыс. человек всех возрастов. Действует 1428 поисковых отрядов. Только за последние шесть лет поисковики нашли останки более 120 тыс. солдат и офицеров Советской Армии и установили более 6 тыс. имён и судеб защитников Родины.