Жители РФ могут требовать возврата денег за билеты в Грузию — Ростуризм

Москва, , 16:52 — REGNUM Граждане России, купившие туристические путевки и авиабилеты в Грузию, вправе требовать возвращение денежных средств, в связи с временным запретом воздушного сообщения с этой страной, введенного с 08 июня 2019 года. Об этом 22 июня сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

Автор «Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня 2019 г. имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — разъясняется в сообщении Ростуризма.

В ведомстве также уточнили о праве граждан России потребовать возврата денежных средства за приобретенные авиабилеты. Так, в полном объеме компенсируются затраты на билеты с вылетом с 8 июля и в соответствии с тарифом билета — до 8 июля 2019 года.

Напомним, запрет воздушных перевозок в направлении Грузии был введен с 8 июня этого года, позднее, 21 июня, МИД России рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в данную страну. По предварительным данным Ростуризма, на данный момент в Грузии находится порядка 1500 туристов из России, отдельно ведомство уточняет количество самостоятельных туристов.

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