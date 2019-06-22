Nintendo заставила создателя королевской битвы Mario Royale изменить игру

Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Блогеру InfernoPlus пришлось закрыть проект браузерной игры Super Mario Bros. с режимом королевской битвы из-за требований Nintendo. Об этом 21 июня сообщил портал Bleeding Cool News.

Впрочем, разработчик нашел выход из ситуации, он изменил почти всю графику и элементы игры, отсылающие к Super Mario Bros. Он переименовал проект в DMCA Royale, и тут стоит отметить его остроумность, поскольку эта аббревиатура расшифровывается как Digital Millennium Copyright Act (закон США об авторском праве).

Впрочем, создатель Mario Royale не уверен, что это спасёт проект от закрытия. InfernoPlus не исключил, что в ближайшее время к нему поступит соответствующее требование от Nintendo, несмотря на то, что этот фанатский проект не приносит ему никакой прибыли.

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Напомним, DMCA Royale (Mario Royale) предоставляет возможность 100 поклонникам игровой серии Super Mario Bros. одновременно поучаствовать в «забеге» по уровню платформера (игра в которой персонаж передвигается по платформам для завершения уровня). Стоит отметить, что «убрать» конкурентов можно лишь при помощи панциря Купы Трупы (противники Марио в игре).

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