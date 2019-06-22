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В Москве появился пешеходный маршрут, посвящённый Сергею Щукину

Общество

Протяжённость пути составляет более десяти километров

Москва, 22 июня 2019, 16:21 — REGNUM  В Москве создали новый пешеходный маршрут, который посвящён семье коллекционеров Щукиных, сообщила журналистам вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Протяжённость пути составляет более десяти километров и включает 17 адресов. Все они связаны с жизнью семьи коллекционеров, купцов и меценатов.

«Новый интерактивный тур мы приурочили к открытию большой экспозиции в Пушкинском музее. Длина маршрута — десять километров. Займёт такая познавательная прогулка около трех часов», — рассказала Сергунина.

Подробное описание нового маршрута размещено на портале «Узнай Москву».

Купец и знаменитый коллекционер Сергей Щукин родился в 1854 году в старообрядческой семье в Москве. Три его брата — Пётр, Дмитрий и Иван — также собирали произведения искусства.

Прогулка начинается в Таганском районе, где проживал отец коллекционеров. На кладбище По-кровского монастыря похоронены родственники Сергея Щукина. В Большом Знаменском переулке располагается Дом Щукина, в котором жили в разные годы ротмистр Николай Шаховской, дворянин Алексей Столыпин, князья Василий Хованский и Иван Трубецкой и другие известные москвичи, а в 1882 году старинную усадьбу приобрел отец коллекционера Иван Щукин. В тур вошли Пушкинский музей, Арбат, где проживал брат Дмитрий, и Тимирязевский музей, где когда-то располагался Музей российских древностей, основанный Петром Щукиным.

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Историческая реконструкция
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