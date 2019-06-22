Путь домой в 77 лет: солдат, погибших под Тверью, отправляют на родину

Зубцовский район, Тверская область, 22 июня 2019, 16:18 — REGNUM Церемония передачи останков двух бойцов Красной Армии, в течение 77 лет числившихся среди пропавших без вести, состоялась на воинском кладбище села Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области 22 июня. Сегодня, как рассказала ИА REGNUM заместитель главы администрации Зубцовского района Алла Виноградова, останки бойцов отправились на родину, где будут захоронены с воинскими почестями.
Никифор Григорьевич Касярум найден тверским поисковым отрядом «Ополченец». У бойца при себе имелись мундштук, опасная бритва, фляга, остатки амуниции и бакелитовая капсула — так называемый «смертный медальон». Установлено, что погиб солдат 31 августа 1942 года. Семён Осипович Карасёв найден московским областным поисковым отрядом ВПО «Поиск» им. Ольховского. Но записке из медальона удалось установить, что боец 1903 года рождения, уроженец Горьковской области, числился пропавшим без вести с 1942 года.
Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Алла Виноградова, останки бойцов были обнаружены на территории района 4 мая.
Сегодня же, добавила Алла Виноградова, на воинском кладбище села Погорелое Городище были преданы земле останки 28 солдат и офицеров Красной Армии — их имена установить не удалось.
Как сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия 22 июня прошли на территории всей Тверской области. Так, в Конаковском районе состоялась церемония захоронения останков пилота самолета МИГ-3 Фёдора Ивановича Скворцова, который был сбит нацистами в 1942 году.
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