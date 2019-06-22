Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Горсть Памяти»

Тула, , 15:29 — REGNUM Тульская область приняла участие во Всероссийской акции «Горсть Памяти», которая проходит по всей России по инициативе Министерства обороны РФ в день памяти и скорби 22 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

На Трехсвятском кладбище в Туле, где находится 13 воинских захоронений, в которых покоится прах 4 735 воинов, собрались представители ветеранских организаций, военного комиссариата Тульской области, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, активисты детских и молодежных патриотических объединений, жители города.

Ветеран боевых действий Валерий Клепиков, юнармеец Евгения Сенина и офицер 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии майор Андрей Богданов поместили горсть земли, взятую с братской могилы, в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». Позже их с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов, а гильзы установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил РФ в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье.

Акция прошла не только в Туле, но и в других муниципалитетах — в рамках акции забор земли был осуществлен с 315 паспортизированных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в том числе с братских могил.