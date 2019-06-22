В 20 населённых пунктах Самарской области зажгли «Свечи памяти»

Самара, , 14:51 — REGNUM 22 июня в 20 муниципальных образованиях Самарской области прошла акция, посвящённая Дню памяти и скорби, «Свеча памяти». Инициаторами и участниками памятных мероприятий стали более 500 волонтёров Победы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации.

В этом году центральной точкой акции стал город Новокуйбышевск. Там акция стартовала в 21:00 по местному времени 21 июня у Вечного огня возле площади Ленина.

Также к акции в течение ночи и утром 22 июня присоединились города Сызрань, Тольятти, сёла Борское, Алексеевка, Богатое, Хрящевка, Челно-Вершины, Сергиевск, посёлки Безенчук, Кинельский, Красносамарское, Новый Сарбай, Чубовка и Малая Малышевка.

Участники митингов зажгли свечи, почтили память павших воинов минутой молчания, возложили цветы.

Кроме того, в регионе завершается акция «Красная гвоздика». За любое пожертвование каждый человек, принимающий участие в акции получает значок «Красная гвоздика» и таким образом оказывает помощь ветеранам. Акция проходит с 1 мая по 22 июня под девизом «Я помню. Я помогаю» — она позволяет сохранить воспоминания о героях, которые есть в каждой семье, и помогает ветеранам улучшить качество их жизни. Все средства, собранные в регионе, возвращаются на помощь ветеранам именно этого региона в значительно увеличенном эквиваленте. Акция охватывает не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников всех войн и боевых конфликтов, в которых принимали участие наши соотечественники. Мероприятия акции проводятся благотворительным фондом «Память поколений».

ИА REGNUM напоминает, в 2018 году благотворительная акция проходила в 80 регионах России. Фонду удалось реализовать более 2 млн значков, которые продавались в более чем 52 тыс. торговых точках по всей стране. Общая сумма, собранная во время акции в прошлом году, превысила 20 млн рублей. Адресную поддержку получили не только ветераны, но и специализированные госпитали для ветеранов войн в различных регионах.