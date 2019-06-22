Социальные инновации вместо социального государства

Елена Ковачич, , 14:27 — REGNUM

Бабушки, сидящие на ковриках в позе лотоса.

Увлеченно собирающие бусы из текстиля пенсионерки за круглым столом.

«Социальное государство — безусловный тормоз развития в постиндустриальном мире». — Разработчик российской пенсионной реформы Владимир Назаров

Качельки в большом холле — тоже инновация для формата форумов. И, конечно, хит программы — японский белёк-робот для людей, которые не могут по состоянию здоровья содержать домашних животных, но крайне нуждаются в общении с природой.

Особенно, как выяснилось, роботы могут помочь больным Альцгеймером. «Такие люди на определенной стадии болезни уже не различают живых и неживых животных, воспринимают роботов, как живых», — пояснил работник стенда.

Одной из тем стало обсуждение проблем инвалидов — детей и взрослых, с интригующим названием «Прозрачные экосистемы: нужна ли открытость социальным учреждениям». Почему соцучреждения рассматриваются в терминах экологии не совсем понятно. Однако, что касается открытости, то уже давно и специалисты, и общественность бьют тревогу. Система ПНИ (психоневрологических интернатов) для детей и взрослых крайне непрозрачна и, более того, келейна и закрыта, словно на железный засов тюремной камеры. Попасть волонтеру в такое заведение крайне сложно. А потому по сей день там происходят вещи, трудно вписывающиеся в 21 век, да и в понятие гуманизма. А за железными засовами и решетками льются «невидимые миру слезы» тех, кто не может жить без посторонней помощи, зависит от обслуживающего персонала. Но при этом все же имеет право на человеческие условия и человеческое же отношение к себе.

«Условия проживания в таких учреждениях не соответствуют в основном ныне действующим нормативам, особенно по наличию санитарно-гигиенических помещений, — сообщила на Форуме исполнительный директор РБОО «Центр лечебной педагогики» Александра Фадина. — Это коридорная система и один санузел в конце коридора. Примерно на 50 человек один санузел. И плюс к этому еще одна душевая. Задаем вопрос, а как же вообще мыться? Ответ — раз в неделю у нас баня. Было предложение — закрыть такие учреждения. Но мы не можем, нам некуда этих людей выводить». Спикер отметила, что от государства, от властей необходимо «получить либо концепцию, либо стратегию в интересах людей с психическими расстройствами».

В Российской Федерации сейчас более 500 интернатов, где находятся 160 тысяч человек. И, безусловно, не замечать проблему или отмахнуться от нее нельзя. Это же люди: несчастные, страдающие, часто беспомощные, но люди. У них есть такие же права, как у любого гражданина РФ. Однако проверить соблюдение этих прав в ПНИ крайне сложно, если вообще возможно. Система устроена так, что глава ПНИ совмещает в одном лице и того, кто предоставляет услуги по уходу, и контролирующую структуру. Ну, это примерно так, как если бы за соблюдением пожарной безопасности следили не соответствующие ведомства, а сами организации. К чему приводят подобные истории, когда нет контроля или он ненадлежащий, всем известно — «Хромая лошадь», «Зимняя вишня». Трагедии, смерти, горе… Здесь в принципе та же «хромая лошадь», только знают об этом лишь сами обитатели ПНИ, донести до общественности неполадки и несправедливости, которые есть в данных местах, некому. Контролер — сам глава ПНИ. Кто ж сор из избы вынесет? Вот почему в последние годы пытаются — правда, пока без особого успеха — пробить закон о так называемой «распределенной опеке», когда за пациентом ПНИ закрепляется человек не из системы. Он-то и может представлять интересы инвалида, блюсти закон и порядок в отношении своего подопечного.

«Общественные организации внесли в Госдуму, и прошел первое чтение Закон о распределенной опеке, чтобы этот конфликт интересов ушел, — рассказала Александра Фадина. — Это может быть негосударственная организация, дополнительное частное лицо, чтобы этот человек мог, например, следить конкретно за здоровьем».

Еще одно предложение, поддержанное, кстати, Татьяной Голиковой — распространить действие Закона о службе защиты прав пациентов на людей, находящихся в ПНИ (сейчас он касается только находящихся в психбольницах). На вопрос, можно ли сделать что-то здесь и сейчас, спикер дискуссии на Форуме социальных инноваций, ответила: «Самое простое, это пустить волонтеров». По ее словам, сейчас такая возможность очень часто ограничена. Второе предложение — включить молодых инвалидов в систему образования, потому что никогда — так устроена система — молодые инвалиды не получали образования. По статистике среди тех, кому от 18 до 23 лет, около 3000 никогда вообще не учились. И последнее — должны появиться реально действующие попечительские советы.

«Сейчас предполагается, — подчеркнула Александра Фадина, — что попечительский совет формирует сам руководитель. Значит, кого хочу, с кем дружу, того я в попечители и позову».

В полном переформатировании нуждается также такое понятие, как уход за инвалидами, особенно пожилыми. Это не просто помыть, покормить. Человек должен чувствовать, что он живет, что он нужен, что его существование имеет смысл и цель, убеждена участница дискуссии руководитель благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. По её словам, «уход — это максимальное качество жизни», именно так формулируется современное понимание этого слова и понятия. Спикер посетовала: рассчитывала на дискуссию в рамках встречи с министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным, но «Минтруд — главное координирующее ведомство — оно не с нами». Так Елизавета Олескина прокомментировала «срыв» дискуссии министром, который был заявлен в числе спикеров, но по какой-то причине не явился. Как сообщил ИА REGNUM модератор дискуссии, вероятно отправился на встречу с Татьяной Голиковой. Это и понятно — власти всегда соблюдают вертикаль и субординацию.

К сожалению, верность букве чиновничьего долга и чиновничьим приоритетам часто мешает решать вопросы по существу. Что говорить о тех, кто находится в ПНИ! Даже вполне здоровым и полноправным гражданам России весьма трудно бывает «достучаться до небес», а точнее, до того или иного чиновника. А сколько путаницы и прямых нарушений при этом!

Лишь один пример из собственного опыта. В течение почти месяца не могу связаться ни с кем из Департамента труда и соцзащиты. В справочной отсылают в районный отдел, а те говорят — мы ничего не знаем, мы только исполнители. Более того, внезапно, как черт из табакерки в разговоре с сотрудницами загадочной единственной комнаты номер 101, куда допускают просителей, возникают требования, не содержащиеся ни в предоставляемом перечне документов, ни, тем более, ни в одном законе. Более того, реализовать эти требования сотрудницы просят организацию, не обладающую полномочиями для осуществления подобных действий. А ведь это люди, получающие зарплату, которые должны как бы ТОЧНО знать, что и как надо делать (или не делать)! Более того, выдвинутое требование просто обескуражило: либо люди мухоморы на обед едят, либо издеваются сознательно. Из серии: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что! Вот это-то и есть настоящая инновация! И без всякого Форума социальных инноваций!

«Это мы Департамент!», — с возмущением поправляли меня сотрудницы, когда я по ошибке назвала так районное отделение соцзащиты. Причем, четкая стойка на это слово появлялась незамедлительно при моей очередной оговорке. Главное именно это — буква, слово, название, а не суть, не то, с чем ты там пришел, зачем и почему. Это касается только тебя, а не Департамент. Это ведомство строго блюдет букву названия, чиня при этом немыслимые препоны и разводя такую же немыслимую бюрократию. Поэтому, на мой взгляд, главная инновация в социальной сфере — это менять стиль работы чиновников. Понять, наконец, что «не человек для субботы, а суббота для человека, не народ для государства, а государство для народа». Сказана эта фраза давно, ещё Лениным. Однако несмотря на прошедшие десятилетия и смену режимов, слова остаются поистине инновационными. Вот эти инновации в социальной сфере и стоит активно и планомерно внедрять.

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