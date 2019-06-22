В Пальма-де-Майорке жители обратились к властям города с петицией

Пальма-де-Майорка, Испания, , 14:09 — REGNUM Количество круизных лайнеров и туристов, находящихся одновременно в городе, хотят ограничить жители и общественные организации испанского города Пальма-де-Майорка. Об этом 22 июня сообщает портал «ЕвроПульс».

Активисты обратились к властям города с петицией, где просят власти разрешить заходить в порт лишь одному круизному лайнеру в сутки, а количество одновременно находящихся в городе туристов ограничить четырьмя тысячами человек.

Жители города объясняют необходимость такого ограничения вредом, который наносит водный транспорт окружающей среде. Как сказано в петиции, круизные лайнеры и катера наносят ущерб биоразнообразию морской фауны в водах акватории моря Пальма-де-Майорки. Это происходит из-за сброса грязной воды и мусора в четырёх милях (около семи километров) от побережья и из-за топлива, которое при сгорании выделяет оксиды азота и серы, вредные для окружающей среды и здоровья человека.

За несколько дней петиция набрала уже более 8000 подписей. Если количество подписавших документ достигнет 10 000, то петиция будет рассмотрена в городском совете.

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