«Они живы, пока мы помним» — в ростовском Гукове зажгли «Свечу памяти»

Гуково, Ростовская область, , 13:48 — REGNUM Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби траурные мероприятия состоялись на площади Победы в городе Гуково Ростовской области. «Волонтеры Победы» и около 300 участников акции — гуковчан и гостей города — из зажжённых свечей выложили цифру «78», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники траурного митинга вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями Совета ветеранов, представителями законодательной и исполнительной власти, казаками почтили память солдат-красноармейцев, грудью вставших на защиту Родины.

Среди тех, кто пришёл на площадь Победы ранним утром 22 июня, — участница Великой Отечественной войны Мария Николаевна Новикова (в девичестве Миронычева), ей исполнилось 95 лет. Она поделилась воспоминаниями о начале войны, как юной девчонкой она попала на фронт и дошла до Берлина, была пулемётчицей. В послевоенные годы Мария Николаевна посвятила работе учителем в местной школе. Сейчас средняя школа № 22 имени кавалера Ордена Мужества Алексея Морозова носит статус «казачья». Участникам траурного митинга Мария Николаевна пожелала здоровья и мирного неба над головой.

Церемония возложения цветов к Вечному огню завершило акцию «Свеча памяти».

«Это настоящие чувства, люди помнят нашу Победу! Есть вещи которые остаются для на святыми. Это наша Победа, её у нас не отнять!» — поделился один из участников акции в соцсетях.

«Каждый из бойцов, тружеников тыла — герой. И мы живы, пока помним их подвиг. Низкий поклон тем, кто отстоял наше будущее», — поделилась участница митинга.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в память о павших предках тысячи волонтёров Победы со всех уголков страны организовали всероссийскую акцию «Свеча памяти». По традиции, старт траурным мероприятиям был дан на Дальнем Востоке.