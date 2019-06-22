«Это не только день траура»: псковский губернатор о Дне памяти и скорби

Псков, , 13:26 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны выступил с обращением к жителям региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, обращение опубликовано на официальном сайте государственных органов Псковской области.

«XX век стал временем тяжёлых испытаний для нашей страны: Первая мировая война, революция, Гражданская война, голод, репрессии. Все эти события оставили неизгладимый след в истории российского народа, но ни одно из них по своей значимости не сравнится с Великой Отечественной войной. Сегодня в России День памяти и скорби. Это годовщина начала Великой Отечественной войны — поворотного события в истории нашей страны, чьи последствия ощущаются даже спустя почти 75 лет», — говорится в тексте обращения.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников «Советский Союз в войне потерял порядка 26 миллионов человек. На расстоянии лет эту цифру осознать практически невозможно — на всей территории современного Северо-Западного федерального округа проживает в два раза меньше людей. Одна только Псковская область потеряла 150 тысяч своих сыновей и дочерей и около 600 населённых пунктов».

Михаил Ведерников отмечает, что «величие Победы состоит не только в том, что мы смогли сокрушить самого страшного противника в истории человечества».

«Главное — каких результатов мы достигли, несмотря ни на что. От покорения космоса до блестящих побед в спорте, — наш народ ни на минуту не позволял себе выступить в роли раненого, слабого. Мы всегда достойно бились за первые места на мировой арене, и готовы доказывать свою силу и сегодня — в память о тех жертвах, которые были принесены за нашу свободу и независимость», — говорится в тексте обращения.

Это напоминание о том, что наш долг перед погибшими никогда не будет полностью уплачен. Ежедневно мы должны отстаивать благополучие детей, мир и спокойствие в каждом регионе, безопасность городов и деревень, возможность жить в достойных условиях. Потому что именно за это душой и сердцем бились воины нашей страны, каждому из которых мы выражаем искреннюю благодарность и почтение». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников «День памяти и скорби — это не только день траура.Потому что именно за это душой и сердцем бились воины нашей страны, каждому из которых мы выражаем искреннюю благодарность и почтение».

Напомним, по архивным данным, в 1941 году, до начала войны и оккупации, на территории Псковской области проживало около 1,5 млн жителей, а после освобождения, к началу 1945 года численность населения области составила 500 тысяч человек. Остальные погибли, были эвакуированы или вывезены в Германию. Большая часть населения области погибла в результате действий полицейских и карательных отрядов.