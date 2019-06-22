В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»

Калуга, , 13:15 — REGNUM В годовщину начала Великой Отечественной войны, 22 июня на мемориальном воинском кладбище Калуги состоялся митинг-реквием, посвященный 78-й годовщине скорбной даты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, ранним утром на воинском кладбище собрались участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники партизанского движения, а также представители органов власти, военных комиссариатов, патриотических общественных организаций, духовенство, молодежь, жители города.

С братского захоронения участники юнармейского движения поместили землю в каску времен Великой Отечественной войны, найденную во время раскопок на Ильинских рубежах, и торжественно внесли ее на центральную аллею.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский поместили горсть святой земли в «солдатский кисет» — матерчатый стилизованный контейнер. Здесь земля будет храниться до дня передачи ее в комплекс главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Возле братских захоронений была отслужена заупокойная лития по жертвам Великой Отечественной войны. Затем калужане возложили венки и цветы к мемориалу и к плитам с начертанными на них фамилиями погибших воинов.

Обнинск также присоединился к всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти». Во время городского митинга, который прошёл на Мемориале «Вечный огонь», был осуществлён забор земли с места воинского захоронения в «солдатский кисет».

С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции «Горсть Памяти»

Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть Памяти». В этот день во всех субъектах Российской Федерации в торжественной обстановке будет осуществлен забор земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры, которые в дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье.