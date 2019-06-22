В Великом Новгороде из горящих свеч выложили «Помни»

Великий Новгород, , 13:11 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 22 июня, прошла акция «Свеча Памяти». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, участники памятного мероприятия возложили цветы и венки к мемориальному комплексу «Монумент Победы», а из горящих свеч выложили слово «Помни».

"Память о дне начала войны в крови каждого из нас. И каждый из нас представляет, и я представляю, что было бы, если два моих прадеда вернулись бы с войны. Чтобы было бы, если бы война не началась, и мои дедушки и бабушки не рассказывали бы мне об оккупации, о том, как они в 13−14 лет пошли работать, потому что надо было заменить отцов. Этот мир был бы совсем другим, если бы 22 июня 1941 года было обычным, летним днем. Мы все помним об этом дне и важно, чтобы эта память помогала хранить мирное небо сейчас», — сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая перед участниками акции.

Руководитель городского Совета ветеранов Юрий Левков отметил, что в Великом Новгороде сегодня проживает около 200 участников Великой Отечественной войны, более 700 тружеников тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, блокадники.

Юрий Левков «Наши юноши и девушки оказывают должное внимание ветеранам, людям старшего поколения. У молодёжи возникает желание чаще встречаться, общаться с ветеранами, узнавать правду о Великой Отечественной войне и продолжать укреплять нашу страну, делать ее сильной и способной защитить свои интересы»

Напомним, что оккупация Новгорода длилась 883 дня — два года и пять месяцев: Новгород был захвачен немецко-фашистскими войсками 19 августа 1941 года и освобождён 20 января 1944 года. За дни оккупации из 2346 жилых строений в городе осталось 40. Были разрушены практически все дома, все больницы, школы и предприятия, памятники истории, культуры и архитектуры. Из 48 тысяч довоенного населения на день освобождения в городе находился 51 человек. По решению советского правительства Новгород вошёл в число 15 городов, которые восстановили после Победы в первоочередном порядке.