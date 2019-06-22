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Калужские «Волонтеры Победы присоединились к акции «Свеча памяти»

Общество

Активисты ночь на 22 июня в Музее Победы в Москве зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны

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Калужские «Волонтеры Победы присоединились к акции «Свеча памяти»
Иллюстрация: Gtrk-kaluga.ru
На площади Победы «Волонтёры Победы» и более 200 участников — калужан и гостей города из зажжённых свечей выложили слово «Помним»

Калуга, 22 июня 2019, 13:09 — REGNUM  В канун годовщины начала Великой Отечественной войны в память о павших героях «Волонтеры Победы» традиционно выступили организаторами всероссийской акции «Свеча памяти». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Калуге акция «Свеча памяти» состоялась вечером 21 июня. На площади Победы «Волонтёры Победы» и более 200 участников — калужан и гостей города из зажжённых свечей выложили слово «Помним».

"Сегодня каждый желающий смог зажечь памятные свечи и лампадки, а также возложить цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, как знак уважения к героям, стойко сражавшимся за нашу Родину», — заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя регионального штаба Калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Ефимочкина.

По её словам, акция уже состоялась в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Тарусском и Сухничском районах Калужской области. В остальных районах области «Свечи памяти» зажгут 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная вона.

Также активисты движения «Волонтеры Победы» отправились в Музей Победы в Москву, где в ночь на 22 июня зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны.

«Зажжение «Свечи памяти» — это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. Общая история и общая память — лучшие учителя и проводники в общее мирное будущее», — подчеркнула Мария Ефимочкина.

Всероссийская акции «Свеча памяти» стартовала на Дальнем Востоке. Одними из первых «Свечи памяти» зажгли чукотские и хабаровские «Волонтеры Победы». Затем акция прошла в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России. В 2018 году волонтерами акции «Свеча памяти» по всей стране стали свыше 8,5 тысяч человек. В 2019 году более 1 000 малых городов и сел и 10 тыс. волонтёров присоединились к проведению «Свечи памяти» в России.

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