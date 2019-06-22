Калужские «Волонтеры Победы присоединились к акции «Свеча памяти»

Калуга, , 13:09 — REGNUM В канун годовщины начала Великой Отечественной войны в память о павших героях «Волонтеры Победы» традиционно выступили организаторами всероссийской акции «Свеча памяти». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Калуге акция «Свеча памяти» состоялась вечером 21 июня. На площади Победы «Волонтёры Победы» и более 200 участников — калужан и гостей города из зажжённых свечей выложили слово «Помним».

ИА REGNUM заместитель председателя регионального штаба Калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Ефимочкина. "Сегодня каждый желающий смог зажечь памятные свечи и лампадки, а также возложить цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, как знак уважения к героям, стойко сражавшимся за нашу Родину», — заявила корреспондентузаместитель председателя регионального штаба Калужского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

По её словам, акция уже состоялась в Бабынинском, Жиздринском, Жуковском, Тарусском и Сухничском районах Калужской области. В остальных районах области «Свечи памяти» зажгут 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная вона.

Также активисты движения «Волонтеры Победы» отправились в Музей Победы в Москву, где в ночь на 22 июня зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны.

«Зажжение «Свечи памяти» — это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. Общая история и общая память — лучшие учителя и проводники в общее мирное будущее», — подчеркнула Мария Ефимочкина.

Всероссийская акции «Свеча памяти» стартовала на Дальнем Востоке. Одними из первых «Свечи памяти» зажгли чукотские и хабаровские «Волонтеры Победы». Затем акция прошла в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России. В 2018 году волонтерами акции «Свеча памяти» по всей стране стали свыше 8,5 тысяч человек. В 2019 году более 1 000 малых городов и сел и 10 тыс. волонтёров присоединились к проведению «Свечи памяти» в России.