Памятник из снарядов Великой Отечественной войны создали поисковики Ямала

п. Ханымей, Ямало-Ненецкий АО, , 13:07 — REGNUM В посёлке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось открытие мемориала «Эхо войны». Он установлен по инициативе местного поискового отряда «Следопыт» регионального отделения «Поискового движения России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вдохновителем идеи и одним из создателей памятника является давний участник поискового движения, местный житель Николай Бушуев. Отряд «Следопыт», в составе которого 14 человек ханымейцев, уже более трёх лет ведет поиск павших защитников Отечества. За это время найдены останки сорока бойцов Красной Армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Поисковики работают на местах боёв в Новгородской области и на рубежах обороны Севастополя. Из этих героических мест они привезли подлинные свидетельства войны — гильзы, мины и осколки снарядов.

«У нас накопилось множество артефактов, найденных во время экспедиций. Предложил идею все их сварить воедино — осколки снарядов, мин и прочих боеприпасов. И так появился памятник «Эхо войны», — пояснил Николай Бушуев корреспонденту ИА REGNUM.

Отряд «Следопыт» из Ханымея выезжает на поля былых сражений во время отпусков и школьных каникул. Экспедициям предшествует работа с научными и военно-историческими публикациями, мемуарами и архивами. Весной 2019 года вместе со взрослыми поисковиками в экспедицию отправились четверо старшеклассников из первой школы Ханымея. Отряд произвёл разведку местности в районе деревень Зуи, Борок и Семкина Горушка Новгородской области. В результате поисковых работ ими были «подняты» останки двух солдат Красной Армии и трёх немецких солдат. Немецкие солдаты были переданы для захоронения германской стороне. Одного из найденных советских солдат будут пытаться опознать по найденной подписной ложке.

«Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой в стране. Движение объединяет более 42 тысяч человек всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За шесть лет работы движения, его участниками были подняты останки более 120 000 советских солдат и офицеров, установлены более 6 000 имен и судеб защитников Отечества.