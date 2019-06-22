Открыта «горячая линия» для туристов из России в связи с ситуацией в Грузии

Москва, , 11:43 — REGNUM «Горячая линия» была открыта Роспотребнадзором для помощи в защите прав и имущественных интересов российских туристов в связи с запретом российским авиакомпаниям осуществлять транспортные перевозки в Грузию. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что граждане России по всем вопросам, касающимся туристских и транспортных услуг, могут обращаться на бесплатную «горячую линию» Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8−800−555−49−43.

При этом отмечается, что территориальным органам ведомства предписано оказывать всю необходимую помощь по консультированию и защите имущественных интересов российских туристов.

Ситуация с правами российских туристов находится под контролем Роспотребнадзора.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене всех авиарейсов компании «Аэрофлот» в Грузию с 8 июля. Авиационное сообщение с Грузией будет прекращено согласно указу президента России Владимира Путина «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Всем российским туроператорам и турагентам в связи с ситуацией в Грузии рекомендовано воздержаться от реализации гражданам туристических путёвок из России в Грузию вплоть до нормализации обстановки в стране. Также исполнительной власти предписано обеспечить вывоз всех граждан России, находящихся на территории Грузии.

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