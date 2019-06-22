В День памяти и скорби в Томске прошёл митинг

Томск, , 11:10 — REGNUM В Томске в День памяти и скорби 22 июня прошёл митинг на Южном кладбище. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, открыл митинг губернатор Сергей Жвачкин.

По словам томского губернатора, одними из первых на защиту Отчизны встали сибиряки.

«Именно у нас были сформированы легендарные стрелковые дивизии. И именно томские бойцы и офицеры участвовали во всех ключевых сражениях Великой Отечественной: под Москвой, в Сталинграде, на Курской Дуге, взяли Берлин», — отметил Сергей Жвачкин.

Напомним, Южное кладбище в Томске стало воинским мемориалом в 1942 году. В годы войны здесь похоронили около тысячи воинов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из Томской области на фронт ушли 130 тысяч человек, половина из них не вернулась. Томск принял 100 тысяч раненных из других регионов.

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