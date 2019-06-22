В Роскосмосе разработали этический кодекс для космонавтов

Москва, , 11:15 — REGNUM Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» разработала Кодекс профессиональной этики космонавтов Российской Федерации. Проект приказа об утверждении кодекса опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте документа отмечается, что кодекс призван повысить эффективность осуществления космонавтами профессиональной деятельности, а также способствовать укреплению авторитета космонавтов и сохранению традиций отечественной космонавтики. В качестве основных принципов профессионального поведения выделены законность, справедливость, профессионализм, ответственность и гуманность.

Отмечается, что космонавты должны постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, вести здоровой образ жизни, а также избегать ситуаций, которые могут нанести ущерб имиджу России или Роскосмоса. Согласно кодексу, космонавты должны воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Соблюдение положений кодекса будет учитываться при проведении аттестаций и применении мер поощрения и взыскания космонавтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Роскосмосе призвали граждан России подать заявку на участие в новом отборе в отряд космонавтов.

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